Recco: “Accattonaggio, ora servono controlli e il rispetto delle regole”

Da Leonardo Baldineti, capogruppo di Forza Italia

Il tema della sicurezza, del decoro urbano e della vivibilità degli spazi pubblici torna al centro del dibattito politico a Recco. I gruppi consiliari di Forza Italia Recco e Impegno per Recco hanno depositato un’interpellanza urgente per accendere i riflettori su una problematica che, nonostante le ripetute segnalazioni dei cittadini, continua a persistere sul territorio comunale senza aver trovato, a oggi, una soluzione efficace da parte dell’Amministrazione.

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