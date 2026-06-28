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Red Bull Cerro Abajo, bis del brasiliano Roger Vieira. Salis: “Vetrina internazionale senza pari”

Red Bull Cerro Abajo, bis del brasiliano Roger Vieira. Salis: “Vetrina internazionale senza pari”

salis cerro abajo 2026

Genova. Il Red Bull Genova Cerro Abajo ha un nuovo campione. Anzi, no. Perché ad aggiudicarsi la adrenalinica run tra le creuze genovesi è stato il brasiliano Roger Vieira, che si era già laureato campione nell’edizione 2025.

“Genova si conferma ancora una volta capitale dell’adrenalina e della cultura urbana, regalando uno spettacolo straordinario grazie a Red Bull e al Cerro Abajo – afferma la sindaca Silvia Salis -. Vedere le nostre creuze piene di appassionati e di curiosi dimostra il grande successo di questo appuntamento, tanto atteso dai nostri giovani. Grandissimi complimenti a Roger Vieira per questa straordinaria doppietta: nello sport vincere è difficilissimo, ma riconfermarsi l’anno dopo, su un percorso così tecnico e selettivo, è un’impresa che solo i veri campioni sanno compiere. Ti aspettiamo il prossimo anno per vederti difendere il doppio titolo. Questa fantastica discesa velocissima tra le nostre strade non è solo una gara, ma una vetrina internazionale senza pari. Siamo orgogliosi di continuare a dimostrare come Genova sappia trasformare la sua unicità territoriale in un punto di forza turistico e sportivo di assoluto livello. Voglio ringraziare tutti coloro che hanno lavorato duramente per il successo di questo appuntamento. E un grazie anche ai tanti cittadini che hanno partecipato con entusiasmo: questa continua risposta di pubblico aiuta a rafforzare il legame tra Genova, Red Bull e il Cerro Abajo, confermando la nostra città come una delle capitali internazionali dell’urban downhill“.

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