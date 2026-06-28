Red Bull Cerro Abajo, bis del brasiliano Roger Vieira. Salis: “Vetrina internazionale senza pari”

Genova. Il Red Bull Genova Cerro Abajo ha un nuovo campione. Anzi, no. Perché ad aggiudicarsi la adrenalinica run tra le creuze genovesi è stato il brasiliano Roger Vieira, che si era già laureato campione nell’edizione 2025.

“Genova si conferma ancora una volta capitale dell’adrenalina e della cultura urbana, regalando uno spettacolo straordinario grazie a Red Bull e al Cerro Abajo – afferma la sindaca Silvia Salis -. Vedere le nostre creuze piene di appassionati e di curiosi dimostra il grande successo di questo appuntamento, tanto atteso dai nostri giovani. Grandissimi complimenti a Roger Vieira per questa straordinaria doppietta: nello sport vincere è difficilissimo, ma riconfermarsi l’anno dopo, su un percorso così tecnico e selettivo, è un’impresa che solo i veri campioni sanno compiere. Ti aspettiamo il prossimo anno per vederti difendere il doppio titolo. Questa fantastica discesa velocissima tra le nostre strade non è solo una gara, ma una vetrina internazionale senza pari. Siamo orgogliosi di continuare a dimostrare come Genova sappia trasformare la sua unicità territoriale in un punto di forza turistico e sportivo di assoluto livello. Voglio ringraziare tutti coloro che hanno lavorato duramente per il successo di questo appuntamento. E un grazie anche ai tanti cittadini che hanno partecipato con entusiasmo: questa continua risposta di pubblico aiuta a rafforzare il legame tra Genova, Red Bull e il Cerro Abajo, confermando la nostra città come una delle capitali internazionali dell’urban downhill“.

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