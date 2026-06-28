Scialla e Bianchi si giocano la finale del Trofeo “P & P Loyal Open” a San Venerio

Saranno Alessandro Scialla e Nicolas Bianchi ad affrontarsi, oggi alle ore 18 sul campo centrale, nella finale del Trofeo “P&P Loyal Open” (lim. 2.1) partito al Circolo Tennis Spezia giovedì 25. Il club di San Venerio nel frattempo segnala i successi seppur parziali dei suoi atleti. Nel tabellone di 4.a Categoria infatti i 4 primi qualificati erano tutti tesserati del Cts e nel successivo tabellone di 3.a ben 5 dei 6 qualificati vestivano i colori spezzini.

Nel tabellone finale è giusto citare le ottime prestazioni di due giovani agonisti locai che portano i nomi di Filippo Maggi 3.1 e Francesco Scalari 3.2, i quali hanno superato due turni battendo nell’ordine il primo un 2.8 e un 2.5, il secondo un 2.8 e un 2.7.

Il presidente del circolo di S. Venerio, Stefano Zacutti Cipollini, ringrazia nel contesto lo sponsor P&P Loyal e lo staff arbitrale nonché tutto il personale..

In contemporanea è inoltre in pieno svolgimento ivi il tradizionale Campus Estivo 2026 per ragazzi/e dai 5 ai 14 anni: esperienza coinvolgente fra piscina, basket, rugby e scherma nonché ovviamente tennis; staff qualificato Fitp, kit di benvenuto, tesseramento gratuito e svolgimento settimanale dal lunedì al venerdì sino al prossimo 14/08 con diverse possibilità d’orario…per informazioni e iscrizioni contattare la segreteria del club al numero 0187-503557 oppure via mail scrivendo a segreteria@circolotennisspezia.it.

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