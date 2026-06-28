Seminari sulla genitorialità a Castelnuovo Magra: tre appuntamenti a luglio

Un breve ciclo di seminari, aperti a tutti e gratuiti, a tema genitorialità: si terrà a Castelnuovo Magra, in piazza Querciola, per tre giovedì consecutivi. Il 2, 9 e 16 luglio, a partire dalle 18.30 professionisti ed esperti del settore educazione, interverranno su temi quali: l’immaginario dei bambini, la relazione con gli schermi e i social media. Contemporaneamente, per i bambini presenti, sarà allestito un laboratorio gratuito.

Ecco di seguito il programma completo e le biografie dei relatori. L’evento, aperto a tutti e gratuito, è organizzato dal Circolo Arci di Castelnuovo Magra con il patrocinio del Comune.

2 luglio – 18.30

Seminario “Costruire e ricostruire l’immaginario dei nostri figli, per farli crescere felici e sicuri” con Vanessa Niri, pedagogista, dedicato ai processi di costruzione dell’immaginario infantile e al ruolo dell’adulto.

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