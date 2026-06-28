Sparatoria al Cinquale, il Questore chiude il locale per dieci giorni

Il Questore di Massa Carrara ha disposto la sospensione per dieci giorni della licenza di un locale notturno di Montignoso dopo la sparatoria avvenuta nella notte del 26 giugno in piazza De André, nelle immediate vicinanze dell’esercizio. Il provvedimento è stato adottato ai sensi dell’articolo 100 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, che attribuisce al Questore la facoltà di sospendere o revocare la licenza di un’attività quando al suo interno o nelle sue pertinenze si verificano tumulti, gravi disordini oppure quando il locale rappresenta un pericolo per l’ordine e la sicurezza pubblica.

Come precisato dalla Questura, la sospensione non ha natura sanzionatoria, ma preventiva. L’obiettivo è interrompere temporaneamente una situazione ritenuta di potenziale pregiudizio per la sicurezza dei cittadini, evitando il ripetersi di episodi analoghi.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com