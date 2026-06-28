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Spotorno presenta la rassegna estiva 2026: cinema, musica, cabaret e concerti all’alba per un’estate di spettacolo

Spotorno presenta la rassegna estiva 2026: cinema, musica, cabaret e concerti all’alba per un’estate di spettacolo

Sala Convegni Palace Spotorno

Spotorno si prepara a vivere un’estate ricca di eventi, cultura e intrattenimento con la presentazione della rassegna estiva 2026, organizzata da Maia Group, società incaricata della programmazione e della gestione degli eventi del Comune per il biennio 2026-2027.

La presentazione ufficiale della rassegna si terrà questa sera (28 giugno), alle 21, presso la Sala Convegni Palace, dove saranno illustrati il calendario degli appuntamenti e le principali iniziative in programma per l’estate spotornese.

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