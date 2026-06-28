“Storie d’acqua” chiude il Lunigiana Cinema Festival

Oggi, domenica 28 giugno a Fivizzano la serata conclusiva del Lunigiana Cinema Festival che inizierà alle 17:30 nel Museo degli Agostiniani con l’appuntamento STORIE D’ACQUA in collaborazione con CINSA (Consorzio Interuniversitario. Nazionale per le Scienze Ambientali – Venezia). .

Alle 21,15 si svolgerà il tradizionale appuntamento con la serata di proiezione dei cortometraggi e premiazione dei registi. Nel giardino del Museo degli Agostiniani la rassegna dedicata a cortometraggi italiani e internazionali che affrontano temi centrali come ambiente, diritti umani e memoria collettiva.Verranno assegnati i seguenti premi: miglior corto diritti umani, miglior corto ambiente, miglior corto tema libero e sono previste menzioni. Verrà assegnato un premio speciale: Il Premio Voci del territorio in collaborazione con Cineclub Lunigiana e l’associazione Benetti.

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