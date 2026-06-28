Traffico weekend, sulla A10 undici chilometri di coda tra Feglino e Savona

Provincia Savona. Un altro fine settimana all’insegna delle alte temperature ha fatto si che i tanti turisti, provenienti dalle città del Nord, abbiano trascorso qualche ora sulle nostre spiagge.

e, come spesso accade, la domenica pomeriggio porta con sé il rientro verso casa e le code sulle autostrade liguri. Al momento in cui stiamo scrivendo (ore 18.45) sulla A10, nel tratto di concessionideltirreno.it, sono segnalati 11 km di code tra Feglino e Savona, direzione capoluogo di provincia causa traffico intenso.

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