Volontario genovese della Croce Rossa muore in un incidente a Brescia: la vittima è Roberto Gentile

Genova. Le ultime notizie in arrivo da Brescia hanno gettato nel lutto il mondo del volontariato della nostra città: Roberto Gentile, 63enne genovese, volontario della Croce Rossa, è morto all’ospedale a seguito delle gravi ferite riportate nel terribile incidente avvenuto ieri notte sulla strada per il raduno di Solferino.

Genitle, volontario da 42 anni, era partito ieri da Genova, insieme ad altre quattro volontarie, per raggiungere la sede del ritrovo nazionale. Per cause ancora in corso di accertamento, la sua auto è stata colpita violentemente da un altro veicolo ed è stata sbalzata fuori strada. Roberto, le cui condizioni sono sembrate subito critiche, è stato trasportato con elisoccorso all’Ospedale Poliambulanza di Brescia, dove è stata trasportata anche una delle volontarie coinvolte nell’incidente. Le altre due sono state invece trasportate presso l’Ospedale di Desenzano del Garda.

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