Albenga, firmata l’ordinanza che limita la vendita di alcolici da asporto. Tomatis: “Importante strumento di prevenzione”

Albenga. Il sindaco di Albenga, Riccardo Tomatis, ha firmato un’ordinanza che dispone il divieto di vendita per asporto di bevande alcoliche su tutto il territorio comunale nella fascia oraria compresa tra le ore 21.00 e le ore 6.00 del giorno successivo.

Il divieto riguarda gli esercizi commerciali, i pubblici esercizi, le attività artigianali con vendita per asporto, le medie e grandi strutture di vendita, i distributori automatici e i veicoli attrezzati per la preparazione e la vendita di alimenti e bevande.

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