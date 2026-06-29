Beverino, torna la festa di Spezia Calcio Popolare tra sport, socialità e buona cucina. Ospite d’onore: Salva Ferrer

Dal 10 all’11 luglio il campo sportivo “Rino Colombo” di Beverino ospiterà la quinta edizione della festa dello Spezia Calcio Popolare, due giorni dedicati allo sport, alla condivisione e all’impegno sociale, con incontri, musica dal vivo e un ricco stand gastronomico.

L’evento prenderà il via venerdì 10 luglio con la presentazione del settore giovanile della società, un momento dedicato ai progetti di crescita dei più giovani. Ospite speciale della serata sarà l’ex difensore dello Spezia Salva Ferrer, che, intervistato dagli amici di Tackle Tv, ripercorrerà la propria esperienza in maglia bianca e racconterà il legame costruito con la città e i tifosi.

Sabato 11 luglio spazio invece all’approfondimento sul ruolo dello sport come strumento di inclusione e solidarietà. La conferenza, moderata dal giornalista Massimo Lombardi, vedrà la partecipazione di diverse realtà sportive del territorio impegnate in progetti sociali e iniziative benefiche, con l’obiettivo di mettere a confronto esperienze e buone pratiche.

Entrambe le serate saranno accompagnate dalla cucina della sagra, con un menù che proporrà ravioli al ragù, testaroli al pesto, linguine ai muscoli, asado, muscoli alla marinara, patatine e verdure fritte, il tutto accompagnato da birra.

Non mancherà la musica. Venerdì saliranno sul palco Stefano Zappelli, chitarra e voce, accompagnato alla batteria dal giovanissimo Sebastiano, prima del concerto dei Bassapadana, band proveniente da Reggio Emilia. Sabato sera, invece, l’intrattenimento sarà affidato a Luca Biondo con uno spettacolo di cover della musica italiana e karaoke.

La festa di Spezia Calcio Popolare rappresenta ormai un appuntamento fisso dell’estate, nato con l’intento di promuovere un calcio partecipato e inclusivo, e di creare occasioni di incontro aperte a tutta la comunità, dentro e fuori dal campo.