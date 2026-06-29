Bogliasco: Boem Festival, successo di pubblico

Dagli organizzatori

Diecimila persone, di tutte le età, hanno animato il molo e la spiaggia di Bogliasco, trasformando per tre sere consecutive il borgo ligure in un grande palco a cielo aperto. Si chiude con numeri da record il BOEM Festival: oltre al boom di pubblico, sui due palchi si sono alternate 15 esibizioni, di cui nove con ospiti internazionali. Per quattro di loro si trattava della prima volta assoluta in Italia. L’offerta musicale, completamente gratuita, ha spaziato dall’elettronica all’alternative pop e all’indie, con artisti provenienti da tre continenti: Europa, Africa e America.

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