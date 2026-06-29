Centrodestra: “Sul corso di Fisioterapia opposizione assente in commissione, mentre noi lavoriamo nelle sedi istituzionali”

“Il Partito democratico e l’opposizione tentano di intestarsi la battaglia sul corso di laurea in Fisioterapia, presentando nelle settimane scorse come urgente una mozione arrivata con oltre un anno di ritardo rispetto alla chiusura del corso. Come amministrazione da più di un anno abbiamo affrontato direttamente con il rettore dell’Università degli Studi di Genova e con la Regione il tema”. Così la maggioranza di centrodestra commenta la seduta della commissione che si è svolta nei giorni scorsi presso Palazzo civico per affrontare le questioni relative al corso di laurea in Fisioterapia.

“Come da accordi con l’opposizione abbiamo deciso di affrontare il tema in commissione Università, convocando in audizione l’Università di Genova, e ricevendo una nota da parte dell’assessorato alla Sanità regionale/Asl 5 chiedendo risposte concrete e fissando tempi precisi per gli approfondimenti”, proseguono i capigruppo Umberto Costantini (Fratelli d’Italia), Giulia Giorgi (Lega), Barbara Ratti (Forza Italia), Giacomo Peserico (Spezia civica), Oscar Teja (Orgoglio Liguria), Marco Zamponi (Spezia vince) e Domenico Zito.

“Peccato che, nel momento in cui c’era davvero da lavorare, l’opposizione fosse praticamente assente: in commissione – proseguono gli esponenti della maggioranza – erano presenti soltanto due consiglieri di minoranza. Un’assenza che pesa ancora di più considerando che nella stessa seduta era prevista anche l’elezione del vicepresidente della commissione, ruolo che per prassi spetta all’opposizione. È difficile non vedere una contraddizione tra i proclami sui social e il totale disinteresse dimostrato nelle sedi istituzionali”.

I portavoce del centrodestra aggiungono un altro appunto ai colleghi della minoranza: “Non è purtroppo un caso isolato. Lo stesso copione si è visto sulla vicenda di Piazza Brin: dopo il clamore delle “mille firme” di una petizione, in commissione per un’audizione dell’assessore competente non si è presentato nessuno tra il pubblico, rappresentando questa assenza la distanza tra l’opposizione e la vera realtà. I cittadini meritano amministratori che lavorino con costanza e responsabilità, non iniziative costruite per ottenere qualche titolo di giornale o qualche consenso sui social. La distanza tra la narrazione dell’opposizione e la realtà dei fatti è sempre più evidente. Noi continueremo a lavorare nelle sedi istituzionali, con serietà e concretezza, nell’interesse della città e dei suoi cittadini”.

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