Delegazione di Confindustria La Spezia in visita allo stabilimento Fincantieri di Muggiano

Una delegazione di rappresentanti di aziende associate a Confindustria La Spezia, guidata dal presidente Alessandro Laghezza, ha visitato lo stabilimento Fincantieri di Muggiano. Ad accogliere la delegazione è stato l’ingenger Antonio Quintano, direttore del Cantiere Integrato di Muggiano e Riva Trigoso e vicepresidente di Confindustria La Spezia, che ha illustrato le attività del sito produttivo, i programmi in corso e le prospettive di sviluppo di un comparto strategico per l’economia locale e nazionale.

La visita ha rappresentato “un’importante occasione di confronto tra il mondo imprenditoriale spezzino e una delle principali realtà industriali del Paese, consentendo agli ospiti di approfondire aspetti tecnologici, organizzativi e produttivi che rendono Fincantieri un punto di riferimento a livello internazionale” si legge in una nota.

Momento particolarmente significativo della giornata è stata la visita a Nave Trieste, la più grande unità mai costruita per la Marina Militare, dal secondo dopoguerra, accompagnati dal Comandante, il capitano di vascello, Francesco Marzi. Un’esperienza straordinaria che ha consentito ai partecipanti di conoscere da vicino una delle più avanzate espressioni dell’ingegneria navale e della capacità industriale italiana.

“Questa visita – ha dichiarato il presidente Alessandro Laghezza – ci ha consentito di toccare con mano il valore strategico che Fincantieri rappresenta per il nostro territorio e per l’intero sistema industriale nazionale. Nave Trieste è la testimonianza concreta delle competenze, della professionalità e della capacità innovativa che caratterizzano la nostra filiera industriale. Ringraziamo l’ingegner Quintano, il Comandante Marzi e tutto il personale di Fincantieri per l’accoglienza e per l’opportunità concessa alle nostre imprese di vivere un’esperienza davvero unica.”

Confindustria La Spezia esprime “il proprio ringraziamento a Fincantieri per la disponibilità e la collaborazione dimostrate, confermando la volontà di rafforzare ulteriormente il dialogo tra le grandi realtà industriali del territorio e il tessuto delle imprese associate, nella convinzione che la conoscenza reciproca e la condivisione delle eccellenze rappresentino un fattore fondamentale per la crescita e la competitività del sistema economico locale”.

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