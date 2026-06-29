Fausto Biloslavo a Portovenerecultura

Martedì 30 Giugno prossimo a Portovenere sul palco sotto San Pietro alle ore 20.30, sarà ospite delle iniziative culturali del Comune Fausto Biloslavo, notissimo volto televisivo, presente con i suoi reportage dai maggiori teatri di guerra internazionali. Nato a Trieste nel 1961, è uno dei più conosciuti inviati di guerra italiani. Ha iniziato la sua carriera nel 1982 coprendo le “guerre dimenticate”, per poi documentare i principali conflitti globali, tra cui quelli in Afghanistan, nei Balcani, in Medio Oriente e in Ucraina.

Pubblica articoli per le principali testate italiane, tra cui “Il Giornale”, “Il Foglio”, “Panorama” e “Il Corriere della Sera”. Realizza servizi per Nbc, Cbs, Rai, Sky e Mediaset. È uno dei fondatori del sito Gli occhi della guerra, che raccoglie reportage. Ha raccontato i peggiori conflitti degli ultimi anni, dalla guerra in Afghanistan alla Primavera araba, alle battaglie per liberare i territori occupati dall’Isis. Tra le sue pubblicazioni ricordiamo Bosnia Erzegovina. Porta dell’Islam verso l’Europa (Solfanelli, 2017, con P. Luigi Bianchi Cagliesi) e Guerra guerra guerra: trent’anni di conflitti, vita e morte nelle parole e nelle emozioni di due reporter (Mondadori, 2018, con Gian Micalessin; Ucraina. Nell’inferno dell’ultima guerra d’Europa, 2022.

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