Feste di luglio a Rapallo: confermati i treni speciali straordinari. Scongiurate la chiusure per cantieri

Rapallo. E’ stato potenziato e garantito il servizio di trasporto ferroviario straordinario per tutte le serate delle Feste di Luglio (1-2-3 luglio), dedicate al 469° anniversario dell’Apparizione di Nostra Signora di Montallegro. La misura punta a garantire la massima capillarità e collegamenti efficienti sia in direzione Levante che verso Ponente, superando anche le criticità inizialmente previste a causa di alcuni cantieri notturni sulla linea che avrebbero dovuto comportare l’uso di bus sostitutivi. La richiesta dell’amministrazione comunale è stata accolta: il servizio sostitutivo su gomma è stato revocato in favore del ripristino del ben più efficiente collegamento interamente via treno per le serate dell’1, 2 e 3 luglio.

Per quanto riguarda l’arrivo in città da Levante sarà possibile raggiungere Rapallo anche con il Treno Regionale speciale n. 94106, in partenza da La Spezia Centrale alle ore 18:45 con arrivo a Santa Margherita Ligure alle ore 20:08. Il convoglio fermerà in tutte le stazioni, con l’eccezione di Cavi.

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