“I Lions e la Luna” celebra la 17esima edizione: oltre 500 partecipanti e 10mila euro per la Banca degli Occhi

Albenga/Alassio. Sempre più grande, sempre meglio: il diciassettesimo “I Lions e la Luna” è un successo con oltre 510 prenotati e ben 10.000 euro destinati alla Fondazione Banca degli Occhi Lions Melvin Jones, raccolti anche grazie alla lotteria che metteva in palio una pallina autografata da Jannik Sinner, numero uno del tennis mondiale.

I presidenti dei club organizzatori, che entreranno formalmente in carica dal primo luglio, hanno portato il loro saluto, a partire dalla presidente del Lions Club Albenga Host, ideatore e capofila dell’evento, Serena De Felice, quindi per Alassio Baia del Sole, Paola Bottiroli – Albenga Valle del Lerrone Garlenda, Alberto Delfino – Andora Valle del Merula, Mario Degola – Loano Doria, Arianna Leonardi Vugi – Finale Ligure Loano Pietra Ligure Host, Lorenzo Marensi, Simone Careddu presidente del Leo Loano Doria in rappresentanza di tutti i Leo ed infine Maria Grazia Timo, presidente della zona 3c.

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