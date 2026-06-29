Impresa di Boschi sulle Dolomiti: porta a termine i 120 chilometri nonostante l’infortunio

L’impresa porta la firma di Fabrizio Boschi. L’ultramaratoneta spezzino dell’Asd Golfo dei Poeti ha concluso la durissima prova da 120 chilometri della Lavaredo Ultra Trail, una delle competizioni di corsa in montagna più prestigiose al mondo, nonostante una dolorosa distorsione alla caviglia sinistra rimediata quando mancavano circa venti chilometri al traguardo. La gara, con partenza e arrivo a Cortina d’Ampezzo, ha visto al via circa 1.500 atleti impegnati su un percorso con 6.000 metri di dislivello positivo, reso ancora più impegnativo dalle temperature elevate che hanno costretto numerosi concorrenti al ritiro.

Boschi, classe 1976, aveva affrontato la competizione con un’ottima condotta di gara fino al centesimo chilometro, quando l’infortunio sembrava aver messo fine alla sua avventura. Dopo essere stato medicato al primo posto di soccorso e aver assunto un antidolorifico, ha deciso però di proseguire stringendo i denti. “Ho avuto un dolore acuto, ma non potevo arrendermi – ha raccontato –. Gli ultimi venti chilometri li ho percorsi camminando con difficoltà, ma alla fine ce l’ho fatta. La gioia di tagliare il traguardo ha ripagato ogni sofferenza”.

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