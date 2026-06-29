In quaranta alla ronda anti stranieri di Pianderlino: non esclusa l’ipotesi di una regia unica con Quinto

Genova. Non venti ma quaranta persone travisate hanno partecipato alla ronda organizzata a San Fruttuoso che due settimane fa travisata con i caschi e armata di spranghe ha aggredito e picchiato u 17enne minore non accompagnato a Pianderlino.

L’indagine, inizialmente condotta dal commissariato di zona è stata ora affidata agli investigatori della squadra mobile, diretti da Carlo Bartelli e Antonino Porcino. Dai primi accertamenti, che vanno avanti nel massimo riserbo, il gruppo ripreso da una telecamera della zona sarebbe ben più numeroso delle venti persone di cui si è parlato nei primi giorni. Sarebbero invece il doppio, una quarantina in tutto.

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