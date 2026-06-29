La Questura accoglie Francesca Nieddu, neo commissaria che prende servizio nella sua città

La Questura della Spezia accoglie una nuova funzionaria della Polizia di Stato, assegnata dal dipartimento della pubblica sicurezza al termine del 114° corso di formazione per commissari della Polizia di Stato presso la Scuola superiore di Polizia La dottoressa Francesca Nieddu, classe 1997 e originaria della Spezia, ha conseguito la laurea in giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Pisa nel 2022. Dopo aver effettuato il tirocinio presso la Procura della Repubblica della Spezia e aver svolto presso uno studio legale la pratica forense, ha superato il concorso per funzionari della Polizia di Stato.

Nel corso dell’anno formativo ha conseguito il master di secondo livello in organizzazione, management pubblico e leadership nella pubblica sicurezza presso la Luiss Business School, acquisendo competenze altamente qualificate che contribuiranno a rafforzare ulteriormente l’azione della Polizia di Stato sul territorio. Il Questore della Spezia rivolge alla giovane funzionaria, che effettuerà un periodo di tirocinio operativo nei vari uffici della Questura, un caloroso augurio di buon lavoro e di una proficua esperienza professionale al servizio dei cittadini.

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