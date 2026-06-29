Mappiamoci, il 2 luglio al centro civico di Staglieno il secondo incontro del progetto sulle politiche dei giovani

Genova. Ascoltare la voce delle nuove generazioni, raccogliere e valorizzarne bisogni e desideri, dare spazio alle loro idee e trasformarle in progetti da mettere a terra su tutto il territorio comunale, per migliorare la vita quotidiana e i servizi per ragazze e ragazzi.

Dopo la grande partecipazione al primo appuntamento a Certosa, in Valpolcevera, lo scorso 6 maggio, giovedì 2 luglio farà tappa in Valbisagno (ore 17.30, Centro Civico di Staglieno, via Bobbio 21D) il progetto “Mappiamoci – Dove le idee dei giovani trovano spazio”, il nuovo percorso partecipativo promosso dalla consigliera delegata alle Politiche giovanili, Francesca Ghio, in collaborazione con la Consulta dei Giovani.

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