Maxi conto dell’acqua dopo il cambio del contatore: annullate le bollette e riconosciuto un indennizzo per uno spezzino

Quando alla terza fattura arrivata il totale di quanto richiesto aveva superato i 4500 euro ha deciso di volerci vedere chiaro e affidarsi a qualcuno che poteva capire il perché di quell’ammontare così alto. E così un anziano spezzino cui avevano sostituto il contatore dell’acqua peraltro per lui non accessibile perchè, come spesso accade, installato dentro un tombino, ha chiesto aiuto al Movimento Difesa del Cittadino. L’associazione ha constato che le letture erano saltate e il ricalcolo successivo era stato fatto senza un apparente criterio. E ha mandato un reclamo ufficiale che è stato immediatamente accettato. Le fatture sono state stralciate e l’anziano ha anche ricevuto 60 euro di indennizzo.

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