Opposizione: “Emergenza caldo nelle scuole di Castelnuovo Magra”

“Abbiamo appreso da alcuni genitori della scuola materna “Peter Pan” di Palvotrisia che, venerdì scorso, un’insegnante del plesso ha avuto un malore durante una lezione, presumibilmente causato dalle temperature torride registrate all’interno delle aule”. Lo scrivono i consiglieri di opposizione di RicominciAmo Castelnuovo e Castelnuovo Civica, che proseguono: “L’episodio ha destato forte e comprensibile preoccupazione tra le famiglie e il personale scolastico, tanto che sarebbe già stata avviata una raccolta firme per chiedere all’Amministrazione comunale di provvedere alla climatizzazione dei locali in vista del prossimo anno scolastico. Nell’esprimere i nostri più sinceri auguri di pronta ripresa alla docente, segnaliamo con forza la situazione alla Sindaca. È evidente che le ondate di calore di questi giorni non sono più eccezioni, ma una costante con cui dovremo fare i conti anche nei prossimi anni”.

I consiglieri proseguono: “Attualmente, negli edifici comunali di Castelnuovo Magra, la climatizzazione è presente solo a palazzo civico e nella sala conferenze del Centro Sociale. Forse anche all’Asilo Nido Zigo Zago, dove si spera che negli 800.000€ recentemente spesi per ampliare la capacità di 8 posti, fosse previsto anche un adeguato impianto di climatizzazione. Invece gli edifici scolastici ne sono del tutto privi. Per fare chiarezza sulle intenzioni della Giunta e chiedere interventi concreti, in data odierna abbiamo depositato un’interrogazione consiliare”.

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