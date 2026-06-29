Orientamenti Summer, anche alla Spezia è sold out: quarto tutto esaurito consecutivo per il tour regionale

Quarto sold out consecutivo per Orientamenti Summer. Anche la tappa della Spezia, ospitata presso la Mediateca Regionale “Sergio Fregoso”, ha fatto registrare il tutto esaurito, confermando il crescente interesse di studenti e famiglie per il tour estivo promosso da Regione Liguria in collaborazione con l’Università di Genova e l’Ufficio Scolastico Regionale. Orientamenti Summer vuole supportare studenti e famiglie nell’individuazione del percorso di studi “post scuola media” più adatto alle caratteristiche e alle aspirazioni dei giovani.

“Anche la tappa della Spezia ha registrato il tutto esaurito, confermando il grande interesse che Orientamenti Summer sta riscuotendo in tutta la Liguria – dichiara il vicepresidente della Regione Liguria e assessore alla Formazione Simona Ferro –. Vedere così tante famiglie scegliere di dedicare tempo all’orientamento dei propri figli è un segnale importante. Il nostro obiettivo è proprio questo: offrire occasioni di confronto, strumenti concreti e informazioni qualificate per accompagnare studenti e genitori in un momento così delicato del percorso di crescita. Continueremo a investire su iniziative come Orientamenti Summer perché crediamo che orientare significhi creare opportunità e aiutare ogni giovane a valorizzare i propri talenti”.

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