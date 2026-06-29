Polizia di Stato, fine settimana di controlli sul territorio e lungo la costa: un arresto e 8 denunce

Savona. La Polizia di Stato ha proseguito, anche nel fine settimana appena trascorso, l’incessante attività di prevenzione e controllo del territorio su tutta la provincia, con particolare attenzione, visto il periodo estivo, alle aree maggiormente interessate dall’afflusso turistico.

I dispositivi di controllo, attuati dalle Volanti della Questura di Savona e del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Alassio, con il supporto del Reparto Prevenzione Crimine “Liguria” di Genova, hanno consentito complessivamente di identificare circa 400 persone e di controllare oltre 120 veicoli nel solo fine settimana appena trascorso.

» leggi tutto su www.ivg.it