Porto, scatta lo stato di agitazione al Terminal Rinfuse: blocco immediato dello straordinario

Genova. Alta tensione sul fronte portuale genovese. Le Segreterie Territoriali e le Rappresentanze Sindacali Aziendali di FILT-CGIL, FIT-CISL e UILTRASPORTI hanno proclamato formalmente lo Stato di Agitazione per tutto il personale dipendente di Terminal Rinfuse Genova S.p.A.. La mobilitazione, decisa all’unanimità dall’assemblea dei lavoratori riunita in data odierna, prevede il blocco immediato e contestuale di qualsiasi prestazione di lavoro straordinario e supplementare a partire da domani, martedì 30 giugno 2026.

La dura presa di posizione dei sindacati, indirizzata sia ai vertici aziendali sia all’Autorità di Sistema Portuale, nasce da quello che viene definito un “perdurare dello stato di assoluta incertezza che grava sul futuro industriale e occupazionale del terminal”. I nodi della protesta: concessioni, sicurezza e investimenti al paloLe organizzazioni sindacali denunciano una situazione di logoramento del sito produttivo che va avanti da mesi. Nonostante una formale richiesta di incontro inviata il 17 aprile scorso e un successivo tavolo svoltosi in Autorità di Sistema il 21 maggio, le risposte concrete non sono arrivate. L’ultimo atto – una comunicazione scritta del 12 giugno – si è limitato a rinviare l’incontro sindacale a data da destinarsi.

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