Rapallo: installati 5 mega depuratori contro i blackout

Da Fabio Mustorgi, assessore alla Protezione civile in Rapallo
Oggi, ore 01:06
Stiamo provvedendo a supportare con polizia locale e Protezione Civile, l’installazione di 5 mega generatori per un totale di 2000 kw. Serviranno a dare sollievo alla rete in previsione di ulteriori sovraccarichi che stanno colpendo ovunque.
Enel, opportunamente sollecitata ha dato questa prima indispensabile risposta.
Per collocarli occorre fare spazio, rimuovere mezzi e adottare misure di sicurezza. Se non è indispensabile, occorre consigliare di utilizzare il meno possibile gli ascensori sino a fine emergenza.
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Enel, opportunamente sollecitata ha dato questa prima indispensabile risposta.
Per collocarli occorre fare spazio, rimuovere mezzi e adottare misure di sicurezza. Se non è indispensabile, occorre consigliare di utilizzare il meno possibile gli ascensori sino a fine emergenza.
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I maggiori consumi sono dovuti agli impianti di condizionamento e ventilazione.