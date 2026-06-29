San Fruttuoso: anziana colta da malore, in codice rosso al San Martino

Con il caldo sono sensibilmente aumenti i casi di malessere, gli interventi del 118 ed i carichi di lavoro dei pronto soccorso. Spesso malesseri dovuti anche al fatto che molti si espongono al sole più di quanto il loro fisico permetta.

Tra i molti soccorsi operati oggi, secondo il sito del 118, una donna di 78 anni è stata soccorsa alle 16.34 su un sentiero nella Baia di San Fruttuoso. Da Camogli è partita l’idroambulanza della Croce Verde da Camogli. La paziente, in codice rosso sarebbe stata tuttavia trasportata al pronto soccorso del policlinico San Martino dall’elicottero drago decollato da Sestri Ponente.

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