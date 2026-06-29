Sarzana, inaugurate Casa e Ospedale di comunità. Cavagnaro: “San Bartolomeo è importante e lo sarà anche dopo il via del Felettino”

Inaugurazione istituzionale stamani a Sarzana per la Casa della comunità – Hub e l’Ospedale di comunità collocate nel complesso del San Bartolomeo, nonché della nuova area dedicata alla terapia fisica e riabilitativa e dell’area dialisi reduce da un aumento di posti letto; sono state inoltre presentate la macchina per la risonanza magnetica e il mammografo. Struttura sanitaria di ricovero a bassa intensità clinica, l’Ospedale di comunità è nato nell’ambito del Pnrr, con un finanziamento di 2 milioni e 265mila euro, è attivo da metà maggio e si sviluppa nello stabile all’esterno dell’opedale, area che in parte venne utilizzata durante il periodo Covid come hub vaccinale. Ricavata al pianoterra dell’ospedale, la Casa della comunità, si pone punto di riferimento sanitario e sociosanitario del Distretto 19 Val di Magra per la presa in carico integrata del cittadino. Attiva da fine marzo, è stata realizzata con un investimento complessivo di 2 milioni e 250mila euro, di cui un milione dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr); la struttura oggi è stata ufficialmente intitolata alla dott.ssa Rossella Petacchi, stimata cardiologa prematuramente scomparsa nel 2024. “Casa e Ospedale di comunità completano l’offerta della medicina territoriale in Asl 5 e rappresentano l’ultimo tassello del Piano nazionale di ripresa e resilienza, Missione 6 Salute, grazie al quale abbiamo aperto nella nostra Asl cinque Case e due Ospedali di comunità. Non solo: i fondi stanziati dal Pnrr ci hanno consentito anche di poter ampliare l’area dedicata alla dialisi, di creare una nuova sede per la terapia fisica e riabilitativa e di acquisire la rtisonanza magnetica e il mammografo, che rappresentano un bel bagaglio tecnologico, importantissimo anche per abbattere le liste d’attesa”, le parole di Paolo Cavagnaro, coordinatore dell’Area sociosanitaria locale 5, che ha aperto l’appuntamento di stamani. “Quello di Sarzana è un ospedale importante per la nostra Asl e oggi riveste un’importanza ancora maggiore perché ci sta dando una mano per sopperire ad alcune carenze del Sant’Andrea, in attesa del nuovo Felettino; e successivamente avrà ancora una grande importanza, sia come attività ospedaliera, sia come attività riabilitativa”, ha aggiunto Cavagnaro. “Le attività delle Case di comunità, della Centrale operativa territoriale e degli Ospedali di comunità sono da tempo partite e adesso bisogna farle andare avanti – ha proseguito il direttore -. Il Pnrr, per quanto riguarda le Asl, finanziava interventi strutturali e tecnologici ma non il personale, quindi abbiamo fatto anche un grande sforzo per le assunzioni”.















» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com