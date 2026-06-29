Scivola in casa con il bimbo in braccio: il piccolo portato al Meyer

Momenti di forte apprensione in Val di Magra per un bimbo di pochi mesi trasportato al Meyer di Firenze per accertamenti. Il piccolo era in braccio alla madre in casa, che sarebbe scivolata da una scala. Sono caduti entrambi e la situazione ha imposto di chiamare subito i soccorsi. Sul posto la Pubblica assistenza di Vezzano Ligure e il 118 con l’automedica Delta 2. Dopo una prima e attenta analisi delle condizioni di entrambi a scopo preventivo è stato attivato anche l’elisoccorso. La centrale operativa del 118 spezia soccorso ha coordinato tutte le fasi dell’arrivo dell’elicottero per consentire il rendez-vous con l’ambulanza e la presa in carico dei pazienti. l’elicorrero Pegaso della regione Toscana, assistito da una squadra dei Vigili del fuoco del comando della Spezia, è atterrato presso la piazzola dell’ospedale San Bartolomeo di Sarzana per poi trasportare il piccolo, stabile, assieme alla madre, all’Ospedale pediatrico Meyer di Firenze per eventuali cure specialistiche.

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