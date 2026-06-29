Sestri: a Palazzo Fascie la presentazione del libro “Oltre le nuvole una farfalla bianca”

Nuovo appuntamento culturale a Sestri Levante. Sabato 4 luglio, alle 21:30, la Sala Carlo Bo, al primo piano di Palazzo Fascie, ospiterà l’incontro con l’autrice Deborah Somma in occasione della presentazione del libro “Oltre le nuvole una farfalla bianca”. Pubblicato nel 2025 da GD Edizioni, il volume si inserisce nel panorama della narrativa contemporanea italiana.

Nel corso della serata l’autrice dialogherà con il pubblico raccontando il percorso che ha portato alla nascita dell’opera e i temi affrontati nel libro. L’iniziativa rappresenta un’occasione per incontrare l’autrice, approfondire il suo lavoro e confrontarsi direttamente con lei in un momento dedicato alla lettura e alla cultura. L’ingresso è libero e la partecipazione è gratuita.

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