Sestri: al via il SestriLive Festival, novità anche a Riva Trigoso

Prenderà il via giovedì 2 luglio l’edizione 2026 del SestriLive Festival, la rassegna estiva che da quindici anni anima le serate di Sestri Levante con musica dal vivo, spettacoli e intrattenimento. L’edizione di quest’anno celebra il 15° anniversario della manifestazione e porta con sé una novità importante: per la prima volta gli eventi coinvolgeranno anche Riva Trigoso, ampliando il percorso della festa oltre al centro cittadino.

Come da tradizione, ogni giovedì di luglio e agosto il centro storico, il lungomare e le principali vie di Sestri Levante si trasformeranno in un grande palcoscenico a cielo aperto con concerti, tribute band, DJ set e numerose iniziative organizzate dai locali della città. L’obiettivo è offrire a residenti e turisti un ricco calendario di appuntamenti, tra musica, aperitivi e serate all’aperto, confermando il SestriLive Festival come uno degli eventi simbolo dell’estate nel Tigullio. L’appuntamento inaugurale è fissato per giovedì 2 luglio. La partecipazione è gratuita e gli eventi proseguiranno ogni giovedì fino alla fine di agosto.

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