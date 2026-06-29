Sicurezza, scatta il piano estivo: presidi dei vigili nei vicoli, unità di strada e controlli estesi

Genova. Parte questa settimana il nuovo piano per la sicurezza in città delineato nel corso della riunione del comitato per l’ordine e la sicurezza dello scorso 23 giugno e messo a punto dalla Questura. Dal 29 giugno, e per le prossime due settimane, verranno attuate una serie di misure che prevedono il coinvolgimento di tutte le forze di polizia e controlli rafforzati soprattutto in centro storico.

Sicurezza, più controlli in centro storico: ecco le zone interessate

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