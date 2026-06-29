Un rifugio per le donne senza fissa dimora: nuova raccolta fondi organizzata da Caritas

Uno spazio sicuro, protetto e accogliente non solo un tetto ma un vero e proprio luogo di rinascita. Con questo obiettivo Mondo Nuovo Caritas – ente gestore di Caritas Diocesana della Spezia, Sarzana e Brugnato – lancia ufficialmente la raccolta fondi online “Cuore di Maria” sulla piattaforma CrowdForLife di Crédit Agricole Italia. Il progetto è interamente dedicato alla riqualificazione del dormitorio femminile per donne senza dimora situato presso ‘La Comunità dell’orto’, in via Brugnato, 16 alla Spezia. Per Caritas si tratta di “un presidio fondamentale per il territorio, che ad oggi necessita di urgenti interventi strutturali per continuare a garantire un’accoglienza dignitosa. Le donne che vivono in strada sono esposte a gravissime vulnerabilità, tra cui il rischio costante di violenze e sfruttamento”.















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