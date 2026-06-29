Via agli IVG Awards: vota i tuoi preferiti tra bar, gelaterie e stabilimenti balneari della provincia di Savona

Savona. Lo avevamo annunciato un paio di settimane fa, e da oggi prende il via: per l’estate 2026 il nostro giornale ripropone gli IVG Awards, il contest che affida direttamente ai lettori il compito di scegliere le eccellenze del territorio savonese.

Un format che ha debuttato nell’estate del 2020 e che ebbe grande successo, coinvolgendo migliaia di persone. E così, per celebrare i suoi 20 anni, IVG rilancia l’iniziativa con una nuova formula ancora più vasta, pensata per raccontare e valorizzare ciò che rende unico il savonese. L’obiettivo dell’iniziativa è quello di mettere in luce le realtà che ogni giorno contribuiscono a rendere viva, attrattiva e accogliente la provincia di Savona: attività storiche e nuove aperture, luoghi simbolo, manifestazioni, associazioni, amministrazioni comunali e personaggi capaci di raccontare il territorio attraverso i social e il web.

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