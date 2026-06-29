Vie de Bhoème: giovani voci della lirica in piazza Europa per celebrare Puccini

Opera in concerto, in piazza Europa, il 7 luglio. Un’occasione per ascoltare, alcune parti, dell’immortale opera di Puccini “La Bohéme” sul palco saliranno i talenti della scuola di perfezionamento del Teatro dell’opera Carlo Felice di Genova legati a doppio filo con il capolavoro pucciniano. Loro come il maestro si immergono nelle atmosfere parigine di questo dramma alla stessa età di quando lo studente Puccini scrisse e pensò alla gelida manina di Mimì.

Tutto questo è la Vie de Bhoème, titolo scelto per lo spettacolo, gratuito organizzato per il 7 luglio. Non ci saranno grandi allestimenti scenografici ma a guidare il pubblico sarà la potente e delicata voce degli interpreti.

L’iniziativa è stata presentata a Palazzo civico dal sindaco Pierluigi Peracchini, della dirigente ai Servizi Culturali Rosanna Ghirri, del direttore artistico della Fondazione Carlo Felice Federico Pupo, del direttore d’orchestra Nicola Paszkowski. Tra i presenti anche Alessandro Maggi, direttore artistico del Teatro civico.

“Volevamo donare questo concerto a tutti gli spezzini, a tutti i turisti — ha dichiarato il sindaco Pierluigi Peracchini —, proprio per riscoprire la bellezza della lirica, se ne fosse bisogno o no. L’evento è pensato anche per un pubblico non esclusivamente appassionato dell’opera. Sarà una serata molto bella e ringrazio tutte le persone che hanno permesso di realizzarla, a partire da Teresa Ghi per il grande lavoro svolto. Con i giovani musicisti abbiamo creato un legame particolare e vogliamo valorizzare i loro talenti con tanti eventi. Questo è un bel segnale e un buon inizio per tutta la città e la provincia”. Il primo cittadino ha inoltre sottolineato l’attenzione dell’amministrazione verso le nuove generazioni di musicisti attraverso investimenti strutturali sul territorio, come i lavori per l’auditorium del conservatorio, la strada di Sciorelli e la strada della Foce, la cui inaugurazione è prevista per il mese di ottobre.

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