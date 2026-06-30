30 Giugno, il corteo antifa attraversa Genova: “Faremo terra bruciata attorno ai fascisti”

Genova. “Oggi non è solo una commemorazione, con questo corteo vogliamo rivivere a attualizzare i fatti del 30 giugno 1960, quando Genova scese in piazza contro il governo fascista Tambroni, tenendo viva la lotta della Resistenza”. Con queste parole si è aperto il corteo di Genova antifascista del 30 giugno, partecipato da un migliaio di manifestanti che, come tradizione, questo pomeriggio ha attraversato la città, partendo da Principe per arrivare in piazza De Ferrari.

Durante il percorso tanti gli slogan dedicati ai fatti del 1960 e alla lotta di Liberazione. Ma non solo: ricordate le deportazioni degli operai dalle fabbriche organizzate da fascisti e nazisti durante la Seconda Guerra Mondiale, e i diversi momenti di piazza che hanno attraversato la nostra città, dal G8 del 2001 ai fatti di Corvetto del maggio 2019. Dai microfoni del furgone che ha precedeva lo striscione, però, non solo “memoria” ma tanti riferimenti alle dinamiche attuali, con il rilancio delle battaglie che la galassia antagonista porta avanti da mesi: dal contrasto al riarmo alla condanna delle politiche di “sfruttamento e repressione dei governi liberisti”.

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