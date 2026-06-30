Aggressione ad Albenga, il sindaco Tomatis: “Rafforzare la presenza delle forze dell’ordine delle aree più sensibili”

Albenga. In merito ai fatti accaduti negli ultimi giorni, il sindaco di Albenga Riccardo Tomatis afferma: “Desidero esprimere, a nome dell’amministrazione comunale e di tutta la comunità ingauna, la mia più sincera vicinanza ai due giovani di Albenga che, in due distinti episodi, sono rimasti vittime di aggressioni mentre si trovavano in un locale notturno di Alassio, reputo che i fatti siano gravi a prescindere dalla città dove succedono”.

Secondo il sindaco “la sicurezza non è una questione che riguarda un singolo Comune, ma un tema che interessa l’intero territorio e che richiede un approccio condiviso e sistematico. È fondamentale che tutte le istituzioni collaborino. Confidiamo pienamente nel lavoro delle forze dell’ordine, che sappiamo essere impegnate nelle indagini per fare piena luce su quanto accaduto e individuare i responsabili”.

» leggi tutto su www.ivg.it