Prosegue “Castello di Parole”, rassegna promossa a Riomaggiore dal locale Comune, con il patrocinio di Regione Liguria. Prossimo appuntamento sabato 4 luglio alle 21, in piazzetta del Vignaiolo: un incontro dedicato all’arte del racconto, osservata attraverso tre esperienze diverse: quella dello scrittore, del giornalista e dell’editore. Protagonisti Marco Buticchi, tra i più letti autori del romanzo d’avventura, che presenterà la sua ultima più recente opera, La più bella del mondo, edita da Longanesi; Michele Brambilla, inviato e direttore de Il Secolo XIX, autore del libro La signora Gisa è improvvisamente scomparsa (Baldini+Castoldi); Angelo Pittro, editore e direttore di Lonely Planet Italia. Incontro moderato da Ornella d’Alessio, giornalista e autrice, che guiderà il confronto insieme alla sindaca riomaggiorese Fabrizia Pecunia. “Con Castello di Parole vogliamo continuare a proporre occasioni in cui Riomaggiore diventa luogo di dialogo culturale – commenta Pecunia -. Il racconto ci aiuta a leggere la realtà, a conservare memoria, a capire meglio i luoghi e le persone. Avere in Piazzetta del Vignaiolo tre voci così diverse significa offrire alla comunità e ai nostri ospiti un momento di confronto aperto”.

The post Al castello di Riomaggiore l’arte del racconto secondo Buticchi, Brambilla e Pittro appeared first on Città della Spezia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com