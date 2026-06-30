Albenga, nasce il comitato di Controllo di Vicinato di Vadino

Albenga. Si è svolto nella serata di ieri (lunedì 29 luglio), nei chiostri di San Bernardino a Vadino, il partecipato incontro pubblico dedicato alla costituzione del Comitato di Controllo di Vicinato del quartiere.

L’iniziativa, organizzata dalla consigliera comunale con delega al quartiere di Vadino Barbara Vullo, ha registrato una significativa adesione da parte della cittadinanza e più di 20 cittadini hanno dato la propria disponibilità a costituire il nucleo più attivo del Comitato, assumendo il ruolo di referenti.

» leggi tutto su www.ivg.it