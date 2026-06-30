Albenga, ragazza di 17 anni trascinata per i capelli sulla sabbia dall’ex: “Hai i giorni contati, ti ammazzo”

Albenga. L’ha presa per un braccio, poi per i capelli, e l’ha trascinata lungo la passeggiata del lungomare di Albenga fino all’ingresso della spiaggia, sulla sabbia. Una scena violenta avvenuta domenica sera, intorno alle 21.30, nel pieno di un evento affollato tra bancarelle, street food e musica, con decine di persone presenti. A raccontare l’episodio a IVG è Anna B., 35 anni, insegnante di danza, che si è trovata sul posto e ha deciso di intervenire.

“Non conoscevo questa ragazza – racconta -, non ho alcun rapporto con lei. Era finito uno spettacolo e stavo andando a mangiare qualcosa al food truck. Davanti a me c’era un gruppo di ragazzi, dai 15 ai 18 anni, ridevano, scherzavano, sembrava una situazione normale”.

» leggi tutto su www.ivg.it