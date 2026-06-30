Amt, niente stop per linee collinari e servizi integrativi: raggiunto l’accordo con le aziende private

Genova. Scongiurato lo stop per linee collinari e servizi integrativi gestiti dai privati per Amt. L’accordo è stato raggiunto nell’ultimo giorno della “tregua armata” con le aziende aderenti ad Anav e la società Della Penna.

“Dopo quattro ore e mezza di incontro a Tursi abbiamo raggiunto un accordo sugli attuali pagamenti e una promessa di rivedere le altre situazioni, quelle future e quelle pregresse – spiega Renzo Balbi, amministratore di GenovaRent -. Domani i nostri servizi saranno regolari”.

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