Andora, in Comune la consegna delle Bandiere Blu agli stabilimenti balneari

Andora. Il sindaco Mauro Demichelis e l’assessore Alexandra Allegri hanno ricevuto a Palazzo comunale i rappresentanti degli stabilimenti balneari per consegnare loro le Bandiere Blu e la relativa cartellonistica che dovrà essere apposta in ogni stabilimento a partire dal 1° luglio.

Il sindaco Demichelis e l’assessore Allegri hanno ribadito la loro soddisfazione per l’ottenimento del prestigioso riconoscimento internazionale per le spiagge andoresi e illustrato ai rappresentanti dei balneari le procedure che hanno portato a tale risultato e gli adempimenti che dovranno essere attuati anche in seguito, per mantenere il riconoscimento della Fee.

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