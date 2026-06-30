Aster con Genoa e Samp per una campagna contro gli adesivi sulla segnaletica stradale

Genova. Proteggere la segnaletica stradale significa tutelare la sicurezza di tutti e contribuire al decoro urbano. Con questo obiettivo Aster lancia una nuova campagna di sensibilizzazione contro l’affissione abusiva di adesivi sui cartelli stradali, un fenomeno che ogni anno comporta numerosi interventi di pulizia e sostituzione, con costi rilevanti a carico della collettività.

Protagonisti della campagna sono i nuovi cartelli installati nelle strade attorno allo stadio Luigi Ferraris, realizzati con una speciale pellicola anti-adesiva e anti-graffiti e accompagnati dal messaggio: “Qui gli adesivi non attaccano. Il rispetto sì”.

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