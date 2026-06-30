Autista Tpl Linea aggredito a Celle Ligure, Ugl: “Basta violenze, servono misure immediate”

Celle Ligure. “La segreteria provinciale esprime la più ferma condanna e profonda indignazione per l’ennesimo, intollerabile episodio di violenza verificatosi venerdì sera (26 giugno) ai danni di un conducente di Tpl Linea, aggredito brutalmente mentre svolgeva il proprio servizio all’altezza di Celle Ligure”. Con queste parole Ugl Autoferrotranvieri di Savona commenta il brutto episodio di cronaca che ha visto un autista della Tpl Linea essere picchiato alla fermata dei Piani di Celle Ligure.

“​Al lavoratore colpito va la totale solidarietà e la vicinanza di tutta la struttura sindacale, con l’augurio di una pronta guarigione. Resta, però, la rabbia per una cronaca che si ripete con drammatica regolarità e che non può più essere derubricata a semplice “fatto isolato”. Non è accettabile che salire a bordo di un autobus per garantire un diritto costituzionale, come quello alla mobilità dei cittadini e dei tanti turisti che affollano la nostra riviera, si trasformi in un mestiere ad alto rischio. Come Ugl lo ribadiamo da tempo: la sicurezza sul lavoro è una priorità assoluta e non ammette deroghe o ritardi”, prosegue la nota.

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