Batterie cinesi per i futuri yacht di Sanlorenzo, firmata una partnership con Byd Energy Storage

Sanlorenzo annuncia una partnership strategica con BYD Energy Storage, leader mondiale nelle tecnologie per batterie e sistemi di accumulo di energia, per supportare la prossima generazione di soluzioni nautiche basate su sistemi avanzati di batterie, tecnologie di gestione dell’energia e soluzioni di elettrificazione su larga scala. L’accordo prevede una collaborazione di lungo periodo, includendo un programma di ricerca e sviluppo per valutare la creazione di una nuova generazione di yacht più silenziosi, a minore impatto e gestiti in modo più intelligente, anticipando le esigenze di armatori sempre più orientati a sostenibilità, comfort, prestazioni e maggiore autonomia di bordo senza compromessi.

L’accordo stabilisce inoltre BYD Energy Storage come fornitore tecnologico e fornitore ufficiale di batterie di Sanlorenzo. “Innovazione e sostenibilità sono fondamentali per Sanlorenzo – dice Massimo Perotti, executive chairman di Sanlorenzo -. Collaborare con un leader tecnologico globale come BYD Energy Storage rappresenta un ulteriore passo importante nella nostra visione a lungo termine per costruire un futuro della nautica più responsabile e tecnologicamente avanzato. A seguito del rinnovato impegno verso lo sviluppo di tecnologie sostenibili annunciato durante la Venice Climate Week, questa partnership ci consente di esplorare nuove opportunità nell’accumulo di energia e nell’elettrificazione, continuando a sviluppare soluzioni in grado di ridurre l’impatto ambientale degli yacht”.

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