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Cronaca

Ex Ilva, faro sulla manutenzione del macchinario che ha amputato il dito a un operaio

Ex Ilva, faro sulla manutenzione del macchinario che ha amputato il dito a un operaio

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Genova. Il procuratore aggiunto Federico Manotti ha dissequestrato il macchinario che il 22 giugno ha provocato il ferimento di un operaio nel reparto torneria cilindri dell’ex Ilva di Genova Cornigliano. Il dissequestro è stato firmato oggi, dopo i sopralluoghi da parte del consulente tecnico del pm, che ha individuato il malfunzionamento della macchina per l’estrazione delle guarniture in una scheda di controllo. La scheda è stata sostituita e dopo diverse prove di funzionamento, è stato dato il via libera.

L’ingegnere Marco Sartini, nominato perito dal pm Giuseppe Longo che coordina l’inchiesta, ha inviato alla procura di Genova una prima relazione preliminare che è stata inoltrata anche agli ispettori dello Psal della Asl3 che faranno all’azienda alcune prescrizioni sull’utilizzo della macchina.

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