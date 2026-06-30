Ex Ilva, faro sulla manutenzione del macchinario che ha amputato il dito a un operaio

Genova. Il procuratore aggiunto Federico Manotti ha dissequestrato il macchinario che il 22 giugno ha provocato il ferimento di un operaio nel reparto torneria cilindri dell’ex Ilva di Genova Cornigliano. Il dissequestro è stato firmato oggi, dopo i sopralluoghi da parte del consulente tecnico del pm, che ha individuato il malfunzionamento della macchina per l’estrazione delle guarniture in una scheda di controllo. La scheda è stata sostituita e dopo diverse prove di funzionamento, è stato dato il via libera.

L’ingegnere Marco Sartini, nominato perito dal pm Giuseppe Longo che coordina l’inchiesta, ha inviato alla procura di Genova una prima relazione preliminare che è stata inoltrata anche agli ispettori dello Psal della Asl3 che faranno all’azienda alcune prescrizioni sull’utilizzo della macchina.

» leggi tutto su www.genova24.it