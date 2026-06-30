Fine vita, l’Associazione Luca Coscioni audita in Regione: “Ora si arrivi subito al voto. Urgente una legge per garantire e diritti”

Liguria. L’Associazione Luca Coscioni accoglie “con favore” la ripresa delle audizioni sulla proposta di legge sul fine vita Liberi Subito. In “Commissione Salute di Regione Liguria”, nelle scorse ore sono stati auditi la referente locale della campagna Liberi Subito Jennifer Tocci, il consigliere generale Guido Frosina e l’Avvocata Giulia Crivellini.

“Dopo che nel febbraio 2024 un gruppo trasversale di consiglieri regionali aveva depositato e avviato la discussione di una proposta di legge sul fine vita, le dimissioni del presidente Giovanni Toti e la conseguente convocazione di nuove elezioni hanno reso necessario un nuovo deposito del testo nella presente legislatura, a prima firma del consigliere Gianni Pastorino. La ripresa delle audizioni rappresenta ora un passaggio decisivo per il prosieguo dell’iter”.

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