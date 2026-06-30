Hate speech e xenofobia, in consiglio comunale approvata mozione della lista Salis

Genova. È stata approvata oggi dal consiglio comunale di Genova una mozione presentata dalla Lista Silvia Salis Sindaca e illustrata in aula dalla consigliera Laura Sicignano, per rafforzare l’impegno della città contro il razzismo, la xenofobia e ogni forma di hate speech.

“La mozione propone un percorso fatto di educazione, sensibilizzazione e dialogo: iniziative nelle scuole, il coinvolgimento dell’Università, delle associazioni e delle comunità religiose, campagne di informazione e la valorizzazione di chi, ogni giorno, costruisce inclusione e convivenza sul nostro territorio”, si legge in una norta.

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