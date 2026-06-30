Konecta, elette le nuove Rsu e Rls: tre delegate Fiom rappresenteranno i lavoratori

Si sono concluse le elezioni per il rinnovo delle Rsu e dell’Rls nello stabilimento Konecta (ex Comdata), che hanno visto l’elezione delle candidate della Fiom, unica organizzazione sindacale ad aver presentato una lista.

Le lavoratrici e i lavoratori hanno espresso il proprio consenso eleggendo, in ordine di preferenze ricevute, Erica Visconti, Valentina Caporali e Sara Sonia Ceccotti quali nuove componenti della Rsu. Erica Visconti assumerà inoltre l’incarico di Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

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